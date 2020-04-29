北韓最高領導人金正恩神隱多日，有關他的健康與生死引發各方廣大關注。

據《每日北韓》（Daily NK）29日報導，一名在平壤的消息人士說，北韓高幹和富裕的「金主」（donju）階層認為，金正恩不見人影很奇怪，並懷疑他的健康是否出了問題。此外，他們風聞，金正恩接受了某種治療。

而有關社群媒體盛傳，金正恩的親信，也就是他的胞妹金與正可能接棒的消息，這名人士說，沒人把她視為金正恩「真正」的接班人，她要掌政其實是沒機會的。

消息人士透露，許多北韓高幹推測，金正恩消失可能和心臟，或是關節方面的疾病有關。他們還記得，2014年時，他消失了約40天，後來才拄著拐杖出現。

這名消息人士並證實，許多平壤勞動黨官員，經貿官員和他們的家人等，最近都不斷聽到金正恩死亡的傳聞。不過，他們大都認為，看來金正恩不太可能死亡。他們反倒認為，他在某處接受治療。

《每日北韓》是非營利組織，和韓國統一部（Unification Ministry）有關，韓國官員不時和他們接觸，以獲得情資，而它背後還有美國「國家民主基金會」（National Endowment for Democracy,NED）等金主。

(中時電子報)