繼全聯宣布導入花卉專區後，量販龍頭家樂福也不甘示弱，今（29）宣布目前家樂福已有9家門市設有花藝專區，將再攜手農委會合作幫助本土花農，5月1日起新增7家店販售花卉，合計共16家，預計上半年還將進一步擴大到30間門市。

家樂福強調，2016年開始家樂福就有花藝專區的設立，目前已在天母店、蘆洲店、淡新店、新店店、內壢店、經國店、中原店、平鎮店、八德店，共9家店設有花藝專區；5月1日起將新增三民店、南港店、府中店、中央店、永安店、重新店、中正店共7家，合計16家，包含量販店、便利購超市都有。

家樂福指出，目前花卉進貨是由台北花市配貨，花類至少5種以上，包含熱門的百合，以及當季花款如康乃馨等。隨著母親節即將到來，家樂福也宣布，將送出2萬支喜憨兒手作玫瑰花，除了響應公益，也希望帶給顧客祝福。

家樂福說，桃園市中壢區的真善美社會福利基金會，每逢母親節都會推出喜憨兒製作的手作玫瑰花義賣，但近期受疫情影響，許多公開活動都暫停，家樂福為響應公益，也希望消費者能在母親節收到滿滿的祝福，特別向該基金會購入2萬支手作玫瑰花，支持憨兒的努力。

家樂福表示，5/9、5/10兩天顧客只要到全台家樂福量販店，購買生鮮商品滿300元，就送送喜憨兒手折玫瑰乙支（可至服務中心領取）；另外，到全台便利購超市全館滿300元，則送有機胖胖菇壹包，送完為止。

(工商 )