艾姆勒車電（2241）於今（29）日送件申請股票上市，為今年度第3家國內公司申請股票上市。艾姆勒今日在興櫃收盤成交參考價為46.65元、上漲1.9％。

艾姆勒公司負責人為林啟聖，公司實收資本額為7.48億元，主產品為逆變器散熱模組及其零組件；108年稅前純益9,165萬元，每股稅後盈餘（EPS）1.01元。

艾姆勒車電由美國及日本知名創投公司及台灣半導體大廠等多家跨國公司所投資，致力於綠能產業及電子裝置散熱之研發及產製相關事業。

(工商 )