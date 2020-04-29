艾姆勒車電今日送件申請上市 18:012020/04/29 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 艾姆勒車電（2241）於今（29）日送件申請股票上市，為今年度第3家國內公司申請股票上市。艾姆勒今日在興櫃收盤成交參考價為46.65元、上漲1.9％。 艾姆勒公司負責人為林啟聖，公司實收資本額為7.48億元，主產品為逆變器散熱模組及其零組件；108年稅前純益9,165萬元，每股稅後盈餘（EPS）1.01元。 艾姆勒車電由美國及日本知名創投公司及台灣半導體大廠等多家跨國公司所投資，致力於綠能產業及電子裝置散熱之研發及產製相關事業。 (工商 ) #艾姆勒 #車電 #送件 #申請股票上市 #申請上市 也許您會感興趣 推薦閱讀 吳火獅起家厝 新光纖維大樓也趕送件 04:102020/04/27 財經要聞 匯僑設計 申請上市 04:102020/04/27 產業特刊 《興櫃股》軒郁送件申請上櫃 08:182020/04/28 財經 軒郁、康全連兩日送件申請上櫃案 11:112020/04/28 財經 《店頭市場》康全電訊送件申請上櫃 08:142020/04/29 財經 財經熱門新聞 華爾街空頭：經濟大蕭條來臨 美股驚洩35％崩跌空間 - 財經 傳寶成慘遭斷崖式砍單 「鐵血公主」祭7招求生 - 財經 驚爆台積電大客戶劈腿？竟是死敵曝大招 - 財經 機會來了！大樂透連槓23期 下次頭獎上看8.3億 - 財經 原油閃崩別害怕？ OPEC力挺油價衝回這價位 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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