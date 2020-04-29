長科*（6548）29日盤後公告首季獲利自結數，單季稅後淨利為1.27億元，較去年同期成長3％，以每股面額1元的股數364,131,050股計算，每股稅後淨利為0.36元，與去年同期0.35元相當。如以每股面額10元的股數換算，則每股稅後淨利約當為3.6元。長科第一季不畏疫情帶來的停工影響，仍能繳出獲利的成績單。

長科第一季合併營收為21.54億元，與去年同期營收21.56億元相當；自結第一季毛利率為17％，比去年同期略高1個百分點；自結單季稅前淨利為1.89億元，也略高於去年同期的1.85億元；單季稅後淨利為1.27億元，較去年同期成長3％；以每股面額1元的股數364,131,050股計算，每股稅後淨利為0.36元；如以每股面額10元的股數換算，則每股稅後淨利為3.6元。

儘管長科位於中國蘇州、馬來西亞和新加坡等子公司為配合其當地主管機關防疫措施，以致工作天數皆較正常水準減少，然而受惠於部分導線架同業交期過長，客戶為維持順利出貨，將訂單轉至長科，加上長科致力於改善生產效率，使得長科第一季營收不但沒有較去年同期減少，還能維持相當的水準，實屬不易。

此外，長科優化產品組合有成，例如QFN產品第一季比重比去年同期大幅上升，皆抵銷工作天數減少對獲利之衝擊，使長科第一季毛利率能較去年同期略高將近1個百分點，達到17％。

特別提醒投資人留意的是，由於長科*實施彈性面額制度，股票面額由每股10元變更為1元，在總資本額不變情況下，發行股數同步增加為364,131,050股，為原先股本的10倍，因此，長科*今年每股獲利係以新股數計算。

(工商 )