台股反彈氣勢強，元太（8069）波段表現強勢，完全收復起跌點以來失土超吸睛，最新更獲本土投顧大行喊買，重新納入研究範圍，給予39元推測合理股價，接下來的走勢備受關注。

本土投顧龍頭重新將元太納入研究範圍，給予「買進」投資評等，看好原因包括：一、電子紙貨架標籤、電子數位看板等其他多樣化應用領域，帶來潛在成長動能。二、元太財務結構穩健。

三、元太過去四年均配發逾1.5元的現金股利。法人預期，元太2020、2021年每股純益將為2.41與2.77元，現金殖利率則達5.4與6.3％。不過，受新冠肺炎疫情衝擊與基期較高影響，研究機構預估2020年每股純益略低於2019年。四、元太目前股價僅相當於2021年預估每股純益的11倍本益比，並不算貴。

法人說明，元太核心業務為電子紙解決方案，且側重供應上游原料與中游模組，經歷垂直整合與競爭者退出市場，已成為電子紙產業的領導供應商。其主要應用為電子書閱讀器，但電子貨架標籤、數位看板與其他多樣化應用領域，亦將受惠於物聯網（IoT）發展趨勢。

此外，元太於2012年收購Hydis與其廣視角FFS技術。公司將專利授權給面板公司，貢獻全年獲利逾七成，過去三年來自永豐金控與永豐餘的股利收益亦貢獻獲利約5％。

(工商 )