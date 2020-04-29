伴隨國際鎳價上揚與國際鋼廠紛調漲不銹鋼價格激勵下，國內不銹鋼上游大廠燁聯(9957)、唐榮(2035)29日開出的5月份內外銷盤價，雙雙調漲300系列熱冷軋產品價格，其中內銷價格每公噸適度漲2,000元，外銷價格每公噸漲60～80美元，來反映原料成本和市場行情。

其中，燁聯除調漲300系列產品內外銷價格外，316合金和430產品價格都維持平盤。唐榮也表示，除了調漲300系大宗產品價格外，其它316合金等相關產品價格則維持平盤。

(工商 )