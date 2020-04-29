燁聯、唐榮29日宣布 調漲5月份不銹鋼盤價 17:592020/04/29 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 伴隨國際鎳價上揚與國際鋼廠紛調漲不銹鋼價格激勵下，國內不銹鋼上游大廠燁聯(9957)、唐榮(2035)29日開出的5月份內外銷盤價，雙雙調漲300系列熱冷軋產品價格，其中內銷價格每公噸適度漲2,000元，外銷價格每公噸漲60～80美元，來反映原料成本和市場行情。 其中，燁聯除調漲300系列產品內外銷價格外，316合金和430產品價格都維持平盤。唐榮也表示，除了調漲300系大宗產品價格外，其它316合金等相關產品價格則維持平盤。 (工商 ) #燁聯 #唐榮 #上揚 #調漲 #不銹鋼 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中交通利多房地價齊漲 北屯機捷特區瘋搶最後2字頭 10:552020/04/27 財經 高雄商用地上權 疫情紓困減租幅度達50％ 12:002020/04/27 財經 《基金》REITs反彈 星澳最耀眼 14:512020/04/27 財經 量價齊揚態勢 台股挑戰季線 16:302020/04/27 財經 《業績-半導體》淡季不淡vs.業外轉虧 聯電首季EPS 0.19元 17:052020/04/27 財經 3月房貸及土建融餘額 續雙創新高 19:262020/04/27 財經 REITs全球勁揚 星澳最耀眼 23:242020/04/27 財經 《金融股》兆豐銀統籌主辦燁聯120億元聯貸 15:402020/04/28 財經 陸宣布5／21、22召開全國兩會 陸股聞訊上揚 11:082020/04/29 財經 《鋼鐵股》鎳價止跌 燁聯5月不鏽鋼價反轉開高 16:482020/04/29 財經 財經熱門新聞 華爾街空頭：經濟大蕭條來臨 美股驚洩35％崩跌空間 - 財經 傳寶成慘遭斷崖式砍單 「鐵血公主」祭7招求生 - 財經 驚爆台積電大客戶劈腿？竟是死敵曝大招 - 財經 機會來了！大樂透連槓23期 下次頭獎上看8.3億 - 財經 原油閃崩別害怕？ OPEC力挺油價衝回這價位 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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