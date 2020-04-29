苗栗縣長徐耀昌29日化身甜點師，挑戰草莓鮮奶油蛋糕裝飾，肯定甜點師劉偉苓創業的努力與成功。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌29日化身甜點師，挑戰草莓鮮奶油蛋糕裝飾，並肯定甜點師劉偉苓（左）創業的努力與成功。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府積極打造創業友善環境，苗栗縣長徐耀昌29日到甜點創業青年店家，體驗烘焙，藉創業店家分享成功之道，吸引青年返鄉。

甜點師劉偉苓遠赴日本專研日式甜點，在台北蛋糕店擔任駐店師傅等，去年決定返鄉創業圓夢，在苗栗市開設能教學又能販賣甜點的工作室「一天只做一個甜點的甜點店－A Cake A Day圓夢烘培教室」。劉偉苓說明，烘焙很療癒，可以讓人放鬆，工作室除了一圓自己的夢想，更希望能透過課程教學，讓大家就近享受學習烘焙樂趣，培養第二專長。

徐耀昌並在劉偉苓的指導教學下，製作完成草莓鮮奶油蛋糕、可麗露等甜點，再將蛋糕送給勵馨基金會的媽媽們品嚐，提前慶祝母親節。

徐耀昌表示，劉偉苓專研甜點的創新思維與鍥而不捨的努力精神值得讚許。他強調縣府團隊將持續打造創業、就業友善環境，結合公部門資源與青年事務委員會的集思廣益，推動有效政策，盼吸引更多年輕人返鄉就業，利用年輕世代的網路行銷，傳承家業更將在地工藝發揚光大。

(中時 )