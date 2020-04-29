全台喜憨兒門市5月底前提供醫護人員自製品9折優惠。（林雅惠攝）

受到新冠肺炎疫情影響，喜憨兒基金會全台門市來客量平均已掉5成，其中高雄減少7成，為保障憨兒就業機會，即日起增加餐點外帶服務，有小火鍋、鮮凍食品等，另咖啡購買10杯再贈送1杯，希望透過外帶服務，讓疫情對營運衝擊降到最低。

喜憨兒基金會表示，新冠肺炎疫情造成民眾不敢在外用餐，因此全台喜憨兒門市即日起增加餐點外帶服務，不僅讓消費者在家安心食用，也可使憨兒們工作訓練持續不中斷。

此外，門市也推出不少優惠活動，為感謝第一線辛勞的醫護人員，5月底前醫護人員在全台喜憨兒門市消費，只要出示工作證，就享有自製品9折優惠。

另高雄四維路喜歡你咖啡坊，推出同品項相同容量的飲料，一次購買10杯再加送一杯的優惠；生機好鍋復興店也推出小火鍋外帶，有湯底、菜盤跟肉品，回家也能享有涮鍋樂趣。

由憨兒在庇護工場生產包裝的愛點心鮮凍食品，包含醬烤雞腿、松阪豬油飯等，只要帶回家加熱一下，就能吃到熱騰騰的美食。

母親節即將到來，加上適逢閏年，有出嫁女兒送豬腳給娘家媽媽添福添壽的習俗，喜憨兒自營的喜歡你購物網，有多款母親節蛋糕及珠圓玉潤添壽豬腳，可供民眾多種選擇。

(中時 )