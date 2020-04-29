資源匱乏的偏鄉國小弱勢學生也能學習操作機器人M-Bot！正修科大師生發揮大學社會責任在屏東新埤鄉餉潭國小大手牽小手，進行科學教育、課後輔導，深化翻轉、社區共學，啟發孩子科學興趣。

正修科大今年執行教育部第二期大學社會責任實踐計畫，針對屏東縣新埤鄉以「農產加值、品牌行銷」、「休閒觀光、悠遊新埤」及「青年就業、食在新埤」為大學社會責任3大主軸，打造一個好吃、好玩、好健康的新埤。

屏東縣新埤鄉餉潭國小因少子化，107學年度轉型為公辦民營實驗教育學校，課程除領域學習外，也培養品格教育，扎根英語教學、生態探索和科技運用，每學年實施四學期制，透過四季課程，學習在地、扎根生命、放眼國際，加上正修科大教學資源挹注，學生人數有逐年增長趨勢。

正修科大師生大手牽小手，對新埤鄉餉潭國小進行課後輔導教學，資訊管理系老師林輝鐸並帶領學生利用課餘時間對弱勢學生進行課後輔導及資訊科技機器人M-Bot控制教學，透過學習機器人的課程，先以機器人激發學生興趣，再學習各種機器人動作邏輯推理、判斷，進一步進入到程式設計的世界，經由實務活潑的教學，啟發孩子科學興趣。

(中時 )