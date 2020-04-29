行動支付日漸深入民眾生活，可提供儲值、消費、搭車及轉帳等支付服務，另繳納各式稅款及行政規費亦是業者支付服務的重點項目之一。LINE Pay Money(原「LINE Pay 一卡通帳戶」，後同)繼開放高雄市地方稅繳納服務後，即日起再新增臺北市、臺南市、雲林縣三縣市包含牌照稅、房屋稅、地價稅等地方稅的行動支付服務，方便民眾免外出輕鬆繳稅外，還免手續費！

LINE Pay Money新增四縣市可繳地方稅，房屋稅最高享價值百元回饋。(一卡通提供／黃慧雯台北傳真)

LINE Pay Money即日起再新增臺北市、臺南市、雲林縣三縣市包含牌照稅、房屋稅、地價稅等地方稅，同時還提供繳納指定縣市房屋稅及使用牌照稅最高可享價值百元的回饋。此外，即日起臺北市公司登記及商業登記的行政規費也納入LINE Pay Money生活繳費範圍，民眾可多加利用，疫情期間減少出入公共場所，用手機行動支付繳稅繳費快速又安心。

LINE Pay與一卡通4月起推出為期6個月的「全民拼經濟 有LINE Pay你」計畫，除於網購平台及線上商店祭出最高LINE POINTS 17%點數回饋活動外，各類生活繳費項目同步也提供LINE POINTS 5%及首繳贈20點等多項優惠。為鼓勵民眾多加使用LINE Pay Money生活繳費功能繳稅，針對今年度的房屋稅亦比照使用牌照稅優惠，使用LINE Pay Money繳房屋稅及使用牌照稅均享LINE POINTS點60點回饋，首次用LINE Pay Money繳稅再享LINE POINTS點數20點回饋，若LINE Pay Money連結高雄銀行帳戶並透過高雄銀行帳戶儲值，繳納高雄市使用牌照稅或四縣市房屋稅還可再得20元儲值金。

繳納各種地方稅只要於LINE Pay Money「生活繳費」中點選「規費罰鍰稅捐」，選擇欲繳稅的「縣市」及點選「稅捐」，即可使用「輸入三段式條碼」掃描帳單繳稅，高雄市另提供綁定證號主動推播待繳稅單服務，可選擇「綁定個人資料」輸入身分證字號，即可於「待繳稅單」內查詢未繳稅單，點選欲繳稅的項目後即可輕鬆繳稅。如選擇「綁定個人資料」，除會將未繳帳單自動顯示於「待繳稅單」中，還可透過「LINE錢包」接收繳費通知，不僅方便查詢待繳帳單，也不會錯過繳費期限。另臺北市公司登記及商業登記等行政規費，民眾可先至臺北市商業處臨櫃申請繳費單後，同樣於LINE Pay Money「生活繳費」的「規費罰鍰稅捐」內選擇「臺北市」，點選「規費」選擇欲繳納規費項目，只要輸入手機號碼，確認繳費金額再依照步驟操作即可完成繳費。

一卡通公司表示，目前LINE Pay Money的用戶可連結多家銀行帳戶，另提供包含郵局在內高達19家的銀行免提領手續費優惠，民眾防疫期間免出門，利用行動支付即可快速完成轉帳、提領、線上購物及各式繳費付款，便利又安心。

(科技)