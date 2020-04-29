從國際股市的走勢來看，3月23日見這波崩盤低點後，全球股市迎來一波強勢反彈；不過，隨著市場開始將焦點轉移回衰退的經濟基本面，市場反彈氣勢略有降溫，美股在區間內呈現震盪整理格局。

永豐期貨表示，全球經濟活動已明顯放緩，且尚未出現改善跡象，目前主要支撐股市的原因僅剩各國央行、政府撒幣刺激、以及預期疫情盡早結束的期待；惟在這樣的背景下，可發現部分資金轉往避險資產，尤以日圓及債券較為明顯。

(工商 )