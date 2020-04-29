市場憂經濟放緩 日圓避險需求增 18:232020/04/29 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 從國際股市的走勢來看，3月23日見這波崩盤低點後，全球股市迎來一波強勢反彈；不過，隨著市場開始將焦點轉移回衰退的經濟基本面，市場反彈氣勢略有降溫，美股在區間內呈現震盪整理格局。 永豐期貨表示，全球經濟活動已明顯放緩，且尚未出現改善跡象，目前主要支撐股市的原因僅剩各國央行、政府撒幣刺激、以及預期疫情盡早結束的期待；惟在這樣的背景下，可發現部分資金轉往避險資產，尤以日圓及債券較為明顯。 (工商 ) #全球 #日圓 #經濟放緩 #避險需求 #國際股市 也許您會感興趣 推薦閱讀 後新冠時代的全球最大贏家 04:102020/04/27 時論廣場 日銀推無限QE 日經漲幅亞股之冠 23:262020/04/27 財經 觀念平台－經濟脫鉤說易行難 04:102020/04/28 產業特刊 玉山銀行榮獲「台灣最佳銀行」大獎 19:052020/04/28 財經 國外指數期貨贏家專欄－美股 區間震盪機率大 04:102020/04/29 證券．權證 《商情》避險需求下降 打壓周二紐約期棉連3挫 10:022020/04/29 財經 財經熱門新聞 華爾街空頭：經濟大蕭條來臨 美股驚洩35％崩跌空間 - 財經 傳寶成慘遭斷崖式砍單 「鐵血公主」祭7招求生 - 財經 驚爆台積電大客戶劈腿？竟是死敵曝大招 - 財經 機會來了！大樂透連槓23期 下次頭獎上看8.3億 - 財經 原油閃崩別害怕？ OPEC力挺油價衝回這價位 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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