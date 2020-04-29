彰化縣政府29日辦理彰化高鐵特定區區段徵收土地標售，共標脫13筆土地，土地總面積逾5.97公頃，標得總價款17.46億元，標脫率達32％。其中，最受矚目的標的，位於中央氣象局田中氣象站教育園區附近的第二種產業專用區，單筆面積達逾2.68公頃，標出總價逾8.5億元。

此次公告標售包括彰化縣田中鎮高鐵段461地號等42筆土地，雖處於新冠肺炎防疫期間，但彰化高鐵特定區區位良好，價格合理，仍吸引19件投資人進場投標，且部分住宅區土地有多人搶標情形。此次投標件數計有19封，共標脫13筆土地，分別是住宅區12筆及產業專用區1筆，標得總價17.46億元。

由於彰化高鐵特定區區內道路，均已開通，且鄰近溪州花博公園、田尾公路花園，及田中工業區、社頭織襪產業園區，聯外道路四通八達，除原有大社路、斗中路連通田尾鄉、北斗鎮外，東彰快速道路林厝交流道連接田中高鐵站，讓彰化、南投地區來往更方便，吸引了中央氣象局前往闢建田中氣象站教育園區及彰化基督教醫院投資興建。

此外，該特定區的旅館區及住宅區，亦有民眾陸續建築開發，已逐漸帶動區內建設，後市看好，前景可期。彰化縣地政處表示，今年下半年度將繼續辦理本特定區土地公開標售，歡迎地方鄉親、各界企業主踴躍投標入主，帶動地方發展，共創彰化榮景。

(工商 )