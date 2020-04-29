美國企業多家財報傳佳音，加上歐美國家新冠肺炎疫情趨緩，投資人憧憬美國經濟重啟，連四紅的美股28日早盤以跳高之態開出，道瓊指數盤中一度大漲378點或1.6％，但隨後科技類股卻出現拉回走勢，拖累指數終場收黑。

元富期貨指出，道瓊工業指數28日回測24,000點整數關卡有撐，波段持續沿著月線攻高，而下檔重要支撐月線翻揚，反彈行情可望延續，蓄勢挑戰季線反壓，短線建議以中性偏多看待道瓊指數，但未來走勢仍需看後續疫情發展。

(工商 )