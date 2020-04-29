道瓊月線翻揚 蓄勢挑戰季線 18:242020/04/29 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國企業多家財報傳佳音，加上歐美國家新冠肺炎疫情趨緩，投資人憧憬美國經濟重啟，連四紅的美股28日早盤以跳高之態開出，道瓊指數盤中一度大漲378點或1.6％，但隨後科技類股卻出現拉回走勢，拖累指數終場收黑。 元富期貨指出，道瓊工業指數28日回測24,000點整數關卡有撐，波段持續沿著月線攻高，而下檔重要支撐月線翻揚，反彈行情可望延續，蓄勢挑戰季線反壓，短線建議以中性偏多看待道瓊指數，但未來走勢仍需看後續疫情發展。 (工商 ) #月線 #翻揚 #蓄勢 #挑戰季線 #道瓊指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 操盤心法－第二季基本面偏守，留意月線支撐 04:102020/04/25 證券．權證 台股挑戰季線 兩大因素成關鍵 04:092020/04/26 財經要聞 玉山金 蓄勢挑戰季線 04:092020/04/26 證券．權證 法說高峰 台股月線有望終結連黑 04:102020/04/27 財經要聞 《晨間解盤》提防回測月線(日盛投顧提供) 09:072020/04/27 財經 量價齊揚態勢 台股挑戰季線 16:302020/04/27 財經 權證星光大道－富邦證券 大立光 股價重返月線 04:102020/04/28 證券．權證 《晨間解盤》偏多整理 月線有撐(日盛投顧提供) 09:352020/04/28 財經 《晨間解盤》月線為多空分水嶺(倫元投顧提供) 09:352020/04/28 財經 力抗油價再跌 台股翻紅挑戰季線 12:012020/04/28 財經 財經熱門新聞 華爾街空頭：經濟大蕭條來臨 美股驚洩35％崩跌空間 - 財經 傳寶成慘遭斷崖式砍單 「鐵血公主」祭7招求生 - 財經 驚爆台積電大客戶劈腿？竟是死敵曝大招 - 財經 機會來了！大樂透連槓23期 下次頭獎上看8.3億 - 財經 原油閃崩別害怕？ OPEC力挺油價衝回這價位 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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