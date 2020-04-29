露營車業者不惜成本從英國進口，每個露營車都有1房1車位1庭院的獨立空間，民眾在享受與家人的甜蜜時光時，還能保持安全的社交距離。（吳建輝攝）

業者選擇king size的露營車，從進口到裝潢，每輛造價136萬元。（吳建輝攝）

民眾能直接將汽車駛入露營車旁，大幅減少與外人接觸的機會。（吳建輝攝）

受到新冠肺炎影響，各地旅宿業紛紛受到打擊，但反倒讓擁有獨立空調、設備、空間的露營車住宿，受到民眾青睞，但民眾想體驗露營車，只能到高海拔山區或海邊，彰化縣員林市就有業者引進18輛造價百萬的king size露營車，緊鄰市區鬧中取靜，深受民眾好評。

歐鄉莊園商旅董事長游禎祥表示，會在市區打造露營車旅宿專區算是原一個夢，因為他退休後經常到各國旅遊，發現歐美國家路上蠻多露營車，有一次在瑞士參觀，發現內部相當高檔，住起來又很舒適，讓他決心在家鄉打造一座以露營車為主題的旅宿專區。

游禎祥說，他們今年元月1日開幕恰巧就碰上疫情，跟預估的來客數相比至少少了8成以上，現在只能苦撐，為了挽救這低迷的住宿率，5月份將推出防疫專案，從勞動節連假開始至五月底，推出1688元的優惠，另外母親節當天，帶著媽媽入住，還加贈一個6吋蛋糕。

游禎祥強調，他是目前是縣內唯一露營車旅宿業者，也是國內唯一在市區就能體驗露營車旅宿的場所，18輛露營車廂都是從英國進口，每個露營車都有1房1車位1庭院的獨立空間，民眾在享受與家人的甜蜜時光時，還能保持安全的社交距離，讓民眾倍感安心。

(中時 )