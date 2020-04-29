網路化名「穆川申」的攝影師蔡哲凱，因收錢拍攝「6女戰7男」情色藝術照，遭依涉嫌圖利使人為性交或猥褻罪判刑10月，易科罰金30萬。蔡男提起上訴，希望減輕刑期少付點罰金，來幫媽媽買新冰箱，台北地院今開庭，檢察官苦勸「已經判很輕了」，蔡男才決定撤回上訴。

一審判決指出，蔡男舉辦6場群交性愛，向23名男子每人收取3500元，不法獲利8萬500元，嚴重破壞社會秩序與善良風俗，考量他沒有前科且認罪，6次犯行各判刑2月至4月不等，定應執行10月，可易科罰金。

蔡男提起上訴，先前已開過1次庭，台北地院今再開庭，法官原打算勘驗存有性愛照的記憶卡，釐清繳錢參加群交的男子有幾人，但蔡男在檢察官的勸說下，最後決定撤銷上訴。

蔡男庭後受訪表示，他雖不是以營利為目的，但也是經過此事後，才知道收錢違反法律，上訴並不是想逃避刑罰，只是當律師的姊夫告訴他判決結果有問題，且因媽媽的冰箱壞掉，希望法官能判輕點、少付點罰金，就有多餘的錢能幫媽媽買新的，但後來決定結束官司，盡快讓生活步上正軌，才改變心意撤回上訴。

蔡男說，以前靠婚攝賺錢，被司法調查後，一度意志消沉，沒有工作，向日本友人借了500萬日幣，成天喝酒度日，後來覺得不能再這樣下去，近期才開始振作，靠賣情趣商品賺錢，除了支付生活費，每個月要還友人20萬日幣，之後還得付30萬罰金，壓力真的很大，只能努力撐下去，待經濟穩定後，仍不會放棄夢想，並小心不再違反法律。

(中時 )