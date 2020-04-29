2019年氣泡水市場相較去年仍有超過三成的成長動能，台灣氣泡水市場今年依然競爭激烈，市場上穩定競爭的三大品牌吃下六成的氣泡水市場，其中《Cheers氣泡水》保持第一名寶座。其中原味及新品《強》氣泡水更分別為台灣銷售最佳的前兩名。2020年……最多消費者敲碗詢問的《Cheers》「檸檬氣泡水」上架嘍！新品上市期間享有嚐鮮優惠。

同時為慶祝今天防疫傳出好消息四度零確診，台灣就是強！Cheers再加碼4/29下午5時起在7-11推出「0確診真的好強，第2瓶0元」活動，以「Cheers EX強氣泡水」的5GV強烈霸氣為台灣加油！一起Cheers！

台灣氣泡水市場今年依然競爭激烈，至四月份已經有超過10支新品上市，而自上市以來一直保持第一名佳績的《Cheers氣泡水》，2020年更以全新單品「檸檬氣泡水」搶市！

2019年氣泡水市場相較去年仍有超過三成的成長動能，在激烈的市場競爭下，《Cheers氣泡水》2019年仍穩坐市佔第一品牌，其中原味及新品《強》氣泡水更分別為台灣銷售最佳的前兩名。《Cheers氣泡水》自2017年上市後，就以「百搭新時尚」的品牌形象深植消費者心中，每年陸續推出經典原味、蜂蜜及氣量分級的強氣泡水；同時也依水果時令推出過草莓及黃金柚等限量商品，第一品牌除既有品項經典雋永之外，也有季節限定的口味變化。

觀察今年國內氣泡水市場仍是兵家必爭之地，目前市場上穩定競爭的三大品牌以《Cheers氣泡水》、《舒味思》及《多喝水MORE》為主，三個品牌佔超過市場六成佔比。今年《Cheers氣泡水》以經典風味的角度出發，正式推出消費者平時最常敲碗詢問的「檸檬氣泡水」，以添加檸檬原汁為訴求，給消費者最真實的清爽暢快好滋味。一樣是以綿密氣泡的絕佳口感為基礎，此次特別選用國境之南的四季檸檬原汁，帶有檸檬清香又無糖無熱量，不僅清爽好喝，更是炎炎夏日趕走暑氣的最佳選擇。

《Cheers氣泡水》外型顏值一直是重要的識別重點，從原味的簡約時尚湖水綠包裝起，成功營造時尚單品的形象。這次檸檬氣泡水瓶身設計延續經典色系概念，採用清爽檸檬綠，為飲用者打造清新可愛的氛圍再造「人氣爆款」，不喝就落伍了！即日起，《Cheers檸檬氣泡水》在全省各大通路陸續上市，新品上市期間享有嚐鮮價單件28、兩件49元的優惠，邀請消費者一起體驗夏日暢快檸香的新鮮快感。

(中時電子報)