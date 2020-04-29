美股早盤在輝瑞、3M財報優預期而上漲逾300點，但盤中受到武肺疫情干擾、美企陸續放棄撤銷財測等多項利空消息之下，導致美股指數尾盤由紅翻黑，終場收跌32.23點。美股收黑未影響台股走勢，早盤台股及以上漲40.34點開出，隨後指數一路走高，終場收漲156.16點。

蘋概三王同步開高走高，聯手領漲台股。台積電、大立光及鴻海分別收漲0.84%、2.07%及0.53%，其餘蘋概股則漲多跌少，IC設計龍頭聯發科因4/28法說報喜訊，股價大漲逾半根漲停板，並帶動其他權值股走揚，統一、中華電、中鋼、日月光投控、廣達、台泥等均收紅盤。油價的反彈再度激勵台塑四寶全面收紅，漲幅皆逾1%。

金融及汽車類股亦同共襄盛舉助漲台股，金融股在國泰金及富邦金領漲下全面收紅。裕日車亮燈漲停並領漲汽車股全面收紅；另外，防疫相關概念股續強，熱映、盛宏、恆大亮燈漲停，和康生、訊聯、中化生等則收紅盤。

目前全球疫情趨緩，加上各國祭出多項寬鬆政策，有利於近期全球股市走勢偏多，並有望帶動台股走揚，加上台股限空令仍未解除，對多方有利，但本周五適逢五一連假假期，明天為本周最後一個交易日，蘋果財報也將公布，預期明天市場交易轉趨保守盤勢呈現震盪整理走勢。

三大法人現貨買超173.4億，外資現貨買超180.2億。以技術分析觀察台股，台股今收一根帶量的中長紅K，並挑戰季線成功，技術指標KD仍上彎黃金交叉，台股明天走高的機率頗高。

台股今續反彈到10800有壓，預期科技股仍將是台股反彈的領頭羊，看好族群：Apple新產品受惠股，包括5G iPhone、 miniLED、半導體供應鏈、被動元件仍是投資主軸，今日帶量突破10710，挑戰年線10966可期，目前技術指標ＫＤ自高檔下到50進行反彈，有利短多，且量能適當放大，有利攻堅，就結構分析而言，仍以電子股為主流，操作策略：買股要買强，要買領頭羊。美股超級財報周只要不跌，台股有機會挑戰年線。

（本文作者為中華財經台分析師黃世民）

(中時電子報)