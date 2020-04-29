富邦悍將無論投手或野手都出現狀況，2名洋投無法出賽，中心打者胡金龍、林哲瑄都因為手肘不適，只能打擊無法守備，而張正偉、李宗賢打擊近況差，讓總教練洪一中傷透腦筋，直說打擊狀況不錯的不能守，但能守備的打擊狀況又很差，無奈表示，「這一隊好像每年上半季都不理想。」

先前高國輝拉傷至少還要再休2周，二軍能出賽了才會考慮拉上一軍，而胡金龍與林哲瑄都遇到相同狀況，右手肘不適無法傳球守備，但仍可以打擊。洪一中說，「他們問題就在於不知道怎麼評估，可能明天好、可能10天後，沒有確切時間才困難，這是老毛病，時好時壞。」

胡金龍與林哲瑄都只能擔任指定打擊，但卻找不到守備人選補上，另一名外野手張正偉近況不佳，洪總甚至說能讓他下二軍調整，3名外野班底都有狀況，今日升上申皓偉擔任中外野手，昨日受傷的戴培峰則下二軍休養，還出奇招讓在中職都擔任內野手的蔣智賢首度移防右外野。

洪總賽前搖頭無奈表示，「胡金龍與林哲瑄不能投球但能打擊，一個球隊一堆指定打擊很傷腦筋，他們打擊狀況不錯但不能守備，球隊能守備的打擊狀況又很差。」

富邦悍將投手、野手都有問題，打、守也嚴重失衡，讓剛接下富邦悍將兵符的洪一中相當困擾，「這一隊好像每年上半季都不理想，慢慢要適應、了解，找出問題解決。」洪總苦笑說再困難的情況都遇過了，只能加油。

(中時 )