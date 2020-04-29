安心即時上工計畫資格放寬，基隆市議員宋瑋莉積極出手助市民反應就業困擾。（吳康瑋攝）

安心即時上工計畫資格放寬，基隆市議員宋瑋莉積極出手助市民反應就業困擾。（吳康瑋攝）

大環境不佳勞工失業潮升，又遇新冠疫情，導致民眾生活雪上加霜，勞動部推出「安心即時上工計畫」，基隆釋出329個職缺，供受到疫情影響被迫休無薪假的民眾申請，但原先門檻限制嚴格，截至24日止，只有112人順利上工，基隆市政府表示，為幫助更多有需要的民眾，爭取勞動部放寬申請資格，即起只要一年內有勞保投保紀錄即可登記，助市民快速上工。

針對安心上工計畫，市議員宋瑋莉特別接受在地勞工的反應，她指出，原有制度讓不少民眾的生活因失業的空檔而造成危機，她親自一一接受民眾的反應，並誓言將更貼近市民，並向上反應民意，讓政府的美意可以幫助到每一個家庭與消費市場，她強調，勞工界目前有一些沒有申請該方案的民眾，提出希望以年收入未超過40、8萬元為基準比較公平，她也為民發聲指出，不少民眾雖然沒有勞保，但一樣繳納中華民國的稅金，一樣有聲音，她希望政府可以提出全民都紓困的方案。

針對沒有勞保的民眾，她則表示，政府有替民眾提供生活補貼，以維持生活所需，有需要的市民，可於4月20日起至5月22日向各區公所申請1至3萬元的救助金應急，審核通過後，每人每月將補助1萬元，一次發給3個月、共3萬元，將直接匯入申請人所附國內金融機構或郵局帳戶。

(中時 )