長期關注北韓政局的專家指出，衛星拍攝到的影像顯示，金正恩的豪華遊艇正停靠在元山港附近，暗示他一直都在這個海濱度假勝地。

路透社報導，自從4月15日，金正恩缺席他的祖父、北韓創辦人金日成的冥誕紀念活動之後，各界就開始揣測金正恩的健康狀況，以及他的去向。大多數的報導都認為金正恩不是已死就是行將就木，也已經在討論後續的接班人選，不過目前幾個衛星照片還看不出北韓有什麼大變化。

關注北韓狀況的網站NK PRO報導，商業衛星影像顯示，金正恩喜愛的遊艇目前在元山港，暗示他與他的隨行人員可能就在元山，而這裡是他的度假行館。

除了NK PRO以外，另一個專門研究北韓事務的38 North網站指出，衛星照片顯示，金正恩的專用列車，正停放在元山行宮的專用車站，是另一個金正恩位在元山的證據。

韓國及美國官員表示，金正恩在這段時間留在元山，其實也很合理，很可能是為了避免感染新型冠狀病毒，同時也放煙幕彈，試探他的團隊對自己的忠誠度。

不過，這篇報告也表示，金正恩的健康狀況及所在位置，真的十分機密，很難從北韓那裡取得可靠情報。

(中時電子報)