國立中山大學音樂學系碩士班學生葉美君，自幼邊抗癌邊苦練鋼琴，如今不但完成開獨奏會的夢想，更醫院擔任志工，以琴聲撫慰同遭受身體病痛的病患，充滿愛心的他，未來還打算號召各界捐二手樂器贈與偏鄉，這些積極進取且發揮大愛的精神，讓葉美君29日獲頒周大觀文教基金會「熱愛生命獎學金」及「第24屆全球熱愛生命獎章」。

自小熱愛音樂的葉美君，尤其對鋼琴情有獨鍾，夢想成為一名音樂家，在小二進入音樂班後，便一頭栽入五線譜的世界，每天坐在鋼琴前彈指苦練，辛苦但也很快樂，沒想到國二那年，葉美君意外發現自己罹患脊椎惡性腫瘤，經過開刀化療後，縱然身體狀況穩定下來，但她的「鋼琴路」卻變得艱辛，至今仍須邊化療、邊追蹤病況、邊彈琴在過日。

然而艱苦的追夢路對葉美君來說，卻是她人生最精彩的歷程，葉美君表示，這10幾年來，她一直朝著成為優秀的音樂家的夢想前進，近年也成功舉辦鋼琴獨奏會，每首曲子結束的掌聲，都讓她感動的紅了眼眶，也更有動力支撐下去。不僅如此，為了累積實務經驗，葉美君在體力還能負荷的情況下，利用課餘時間擔任鋼琴家教、兼職伴奏等，非常積極進取。

「全球熱愛生命獎章」有來自全球各界推薦的候選人角逐，經過幾輪的評比後，中山大學音樂系碩士班的葉美君憑著突出的積極樂觀精神脫穎而出；中山大學學務長楊靜利表示，從葉美君抗癌及勤學音樂的歷程，可以看出音樂為她帶來的正能量，未來學校將持續給予葉美君及其他音樂學子豐沛的學習資源。

(中時 )