頂尖大提琴家林恩．哈瑞爾在美國時間27日過世，享壽76歲。（摘自海倫．尼伊格爾臉書）

葛萊美獎得主、大提琴家林恩．哈瑞爾在美國時間27日過世，享壽76歲。他的妻子小提琴家海倫．尼伊格爾在臉書宣布訊息，消息一出，眾多樂友與音樂家，紛紛發文悼念，表示不捨。

海倫表示，「我們失去了一名美好的父親、丈夫、高貴的人，林恩的四個孩子、親友與我，一同哀悼他。他是一個時代的終結，我們很幸運有機會認識他的音樂和為人。」

林恩出生於1944年，來自音樂世家，8歲開始學大提琴，畢業於茱莉亞音樂院與柯蒂斯音樂院。他的演奏足跡遍布世界各地，與小提琴家帕爾曼、鋼琴家阿胥肯納吉所錄製的柴可夫斯基鋼琴三重奏與貝多芬鋼琴三重奏全集，皆獲葛萊美獎肯定。

林恩過去曾數度來台，台灣觀眾對他並不陌生，近年來台，包括與國立台灣交響樂團（以下簡稱國台交）合作演出，以及參與台北大師星秀音樂節，在大師班上培育新生代人才，傳承音樂演奏技術與理念。

台灣音樂家對林恩的印象，都是專業與親切，任職於國台交的大提琴家黃佳文表示，「林恩是一代頂尖大師，演奏技術極佳，為人幽默、親切，上回他到樂團，身邊帶了一片薄薄的板子，看起來像是棒球本壘板的東西，很神祕，我們問他那是什麼，他說那塊板子可以讓大提琴的聲音變大，有擴音效果。」

大鍵琴家蔡佳璇回憶，去年在音樂節的彩排現場，林恩聽排練聽到掉眼淚，顯露真性情，「林恩不只是讓人仰望的音樂家，同時是一名真誠溫暖的人，總是能帶給人快樂。當時我與福爾摩沙四重奏排練，練的曲子是巴哈的布蘭登堡協奏曲，林恩過來探班，他坐在我斜前方，我看見他默默聽著，有擦眼淚的動作，後來我們問他好不好聽，他給了我們肯定答案，這是很大的鼓勵。他流淚、對音樂的感動，都讓我們都感受到他為人的真誠與謙和。」

(中時 )