儘管標準普爾全球評級下調台灣2020年實質GDP年增率至-1.2％，今（29）日仍確認台灣長、短期主權評等AA-/A-1+、展望穩定，基於紓困疫情而動用的財政支出，2020年會出現溫和惡化，惟標普預計不會顯著增加政府債務，且過往干擾台灣主權評等的兩岸關係，也不會從根本上破壞台灣的經濟穩定。

標普全球評級主權評等辦公室表示，面對新冠疫情大流行帶來的經濟逆風，靠著出口支撐經濟的台灣，主權評等之所以能夠站穩，因為有三大因素：1、台灣擁有強勁的淨外部資產部位，2、強大的貨幣靈活性，3、競爭激烈的民營部門，促台灣經濟的活絡性。

至於台灣主權評等展望穩定，標普指出，「我們預期台灣經濟增長將在2021年反彈！」，該機構預估台灣2021年實質GDP年增率可達4％，而且，如果台灣的財政狀況大大改善，且政府的利息支出能低於收入的5％，台灣主權評等等級還可能會提高。另一部份，則是中美的緊張關係若得到實質緩解，從而降低了台灣經濟和出口增長的風險，標普也可能會提高評級。

(工商 )