台灣新冠病毒疫情連續4天零確診，面對後疫情時代來臨，餐飲業者積極布局，創立於2017年的平價牛丼店「川牛木石亭」，以平均客單價150到200元的平價消費，高CP值兼具快速上餐等優勢，加上早已開始與外送平台合作，疫情爆發後業績僅下滑10％，就在疫情趨緩之際推出限時限量「全球疫情、共體時艱、川牛應援」加盟優惠專案，想用成功經驗幫助更多年輕人創業。

川牛木石亭創辦人戴輝儒畢業於高雄餐旅大學，與女友張筌雅同為七年級生，兩個人在2017年以七萬元攤車創立川牛木石亭牛丼，短短不到兩年時間，就創下直營5間，加盟店12間 ，創下17店佳績，尤其疫情期間，加盟仍舊強強滾，本月甚至開出離島澎湖加盟店。

張雅筌分析，疫情雖然對餐飲業造成衝擊，但川牛木石亭業績影響不大，只有下降一成左右，外送業績成長三成，反而提昇讓加盟總部信心倍增，擴大加盟行動，年度成長目標上看50店。

張雅筌說，川牛木石亭餐點豐盛可口，客單價落在150到200元，價格平實，讓消費者一周吃3-4次都無壓力，而且早在疫情爆發前就投入外送平台，並獲選2019的foodpanda日式料理，本土品牌唯一入選佳績，若數量較多的外送也鼓勵顧客直接來電訂購，門市直接做外送服務，尤其在品牌經營上，透過粉絲頁經營，在社群平台上也增加曝光，這些都是川牛木石亭可以讓疫情衝擊降到最低的原因。

(中時 )