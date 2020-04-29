內政部土地徵收審議小組今審議桃園航空城機場園區及附近地區第一期區段徵收開發案，歷經4小時審議，土地徵收審議小組認定該2案各項徵收程序符合土地徵收條例規定，且各項安置計畫研擬能保障民眾居住需求，予以審議通過。內政部指出，兩案審議通過後，將由桃園市政府立即辦理徵收公告作業，預期民航局將能在2025年完成第三跑道用地興建作業。

內政部指出，桃園機場自2014年起，每年平均客運量以7％成長率成長，且截至去年客運量達,868萬人次，已突破原3200萬人次的設計容量，機場容量已趨近飽和，為配合未來發展，行政院於2011年核定航空城建設綱要計畫，興建第三跑道及附近產業開發，並同意以區段徵收為開發方式。

內政部說明，以民航局為需地機關報請核准開發之機場園區面積為1412公頃，開發目的主要為取得第三跑道與新增航機維修區、客運衛星登機廊廳、自由貿易港專用區及產業專用區等用地，區內需辦理拆遷房屋、工廠等，未來將採先建後遷方式辦理，即先興建安置住宅後再辦理拆遷作業，並規劃以一村一安置方式，維護原有聚落紋理，另劃設有農業專用區，以有效保障被徵收地主居住及生活權益。

另外，桃園市政府報請核准徵收之附近地區第一期開發面積為1185公頃，主要是因應桃園機場況見衍生旅客、貨運量及周邊關聯產業發展所需用地，抵價地比例為非經農地重劃之土地為41％，經農地重劃之土地則為46％，同樣採取先建後遷方式辦理。

土地徵收審議小組審議會議今有超過40為地主及民眾到場陳述意見，對於民眾提出的訴求，委員們立即要求需地機關予以說明及回應，並要求需地機關應將安置計畫做得更為具體明確，並落實跟民眾說明跟溝通。

內政部表示，兩案經審議通過後，將由桃園市政府立即辦理徵收公告作業，預期民航局將能於2025年完成第三跑道用地興建作業，屆時藉由桃園航空程的發展，將可有效提升桃園國際機場成為東亞樞紐關鍵角色，同時促進國內經濟發展，有助於國家建設與地區發展。

(中時 )