台南市長黃偉哲連日炮轟1968APP人潮示警針對台南，加上實測證明失準，議題持續發酵，針對交通部長林佳龍今天指出將再增加近百處地點，黃偉哲不禁酸，「獨樂樂不如眾樂樂」，希望最好能夠全台分布平均，尊重交通部作法，但希望1968網站與App更精進，否則讓人有亂槍打鳥之感，各縣市「剉咧等」。

黃偉哲強調，台南不是怕被列入偵測點，但前提是偵測工具一定要準確，否則會變成亂槍打鳥。他說，沒有人希望疫情變不好，出發點正面就給予肯定，但正確出發點也要有正確工具，這就像是錯誤試劑只會得到偽陽性、偽陰性，期待1968APP更精進，避免錯殺，「明明沒人還說人滿為患，這對地方有殺傷力。」

黃偉哲說，南部很多民眾及觀光景點，大家已經因為疫情覺得生意快窒息，面對防疫，大家全力配合，但因為防疫帶來的負面作用，希望能盡量減到最低。所以他在疫情期間去推銷麵、鳳梨、花卉，就是希望讓民間能有一息尚存空間，強調防疫優先但也不能錯殺。

他說，自己不是針對交通部，而是求好心切，中央地方一條心把防疫工作拼好，不是很好嗎？至於衛生福利部長陳時中緩頰指這非警示點，黃偉哲說，無論哪種說法，顯見民眾與政府認知有落差，一公布後，大家就嚇得卻步，店家叫苦連天。

黃偉哲說，北部人口多、示警點卻較少，這顯得失衡，「獨樂樂不如眾樂樂」，中央要台南高興，他認為，應該讓各縣市都「高興一下」，「既然要監測，就公平一點，不要老是將台南往死裡打，這對地方發展並非好事。」

(中時 )