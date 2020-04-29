嘉義市長黃敏惠（右二）為心障青年做手沖咖啡加油打氣。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（左）、嘉基院長姚維仁（左二）推薦晨光行動咖啡車。（廖素慧攝）

民間企業及個人共同捐贈的雙福基金會晨光智能發展中心「行動咖啡車」29日啟動，由心智障礙青年手沖咖啡，讓咖啡在社區飄香，一開張就被認購350杯咖啡，嘉義市長黃敏惠推薦給大家來喝一杯感動人心的咖啡。

黃敏惠說，晨光智能發展中心為心智障礙的孩子做很多努力，啟發他們的潛能、培養工作能力，集合各界人士的善心、力量打造一個有特色的咖啡車，希望大家來喝一杯用感情沖泡出來的香醇咖啡，幫助他們更有自信。

嘉義基督教醫院院長姚維仁說，晨光智能發展中心的成人約是5歲兒童智力，但他們仍有發展的潛力，有一位學員就是咖啡店的店長，喜歡喝咖啡，因而培養她煮咖啡的能力，期待大家的支持讓他們有機會自立。

晨光中心表示，咖啡車是1942年的AIRSTREAM露營車改製而成，一開幕就有350杯咖啡的認購，目前試營運期間於每周一至五上午8至10時、下午3至5時營業，歡迎大家在防疫期間挺醫護，捐助待用咖啡，每杯100元，可幫助晨光青年提升技能，同時提供醫護人員及主要照顧者喘息咖啡的服務，創造社區共好。

開幕期間捐500元即送1杯咖啡，捐1000元送3杯，捐2000元送咖啡紀念杯及1杯咖啡，認購咖啡可洽晨光中心（05）2759128或臉書官網。

(中時 )