陸軍司令部表示，所屬六軍團269旅黃姓中尉於本（4）月16日在營內自傷已遂案，單位於事發第一時間，即封鎖現場，並通知憲警到場調查，全案現由桃園地方檢察署積極偵辦中；本部亦已編成專案小組，派遣高階幹部至該旅駐點輔導。

陸軍司令部指出，針對媒體報導黃中尉「手心緊握神祕人名」，經初步查證，係紀錄翌（17）日支援公差人員，並將其姓名寫在手上，兩人並不熟識，且分屬不同單位，無隸屬關係；至於「遭同袍刁難」、「自費購買後勤料件」及「自行車破壞」等相關資訊尚待釐清，已提請檢方偵辦，籲請各界尊重檢方權責，勿捕風捉影，誤導視聽；若有相關事證可提供檢方，切勿妄加論斷，避免干擾偵查工作。

陸軍司令部以坦誠的態度，秉「毋枉毋縱」立場，除全力配合司法調查外，並已組成專案小組實施行政調查，另269旅後勤副旅長陳上校、後勤科長趙中校、旅部連連長呂少校等三員將暫停職務接受調查，以釐清案情。

黃中尉輕生後，家屬寫千字文上書蔡英文總統，蔡總統下午對媒體表示，一定釐清真相，請家屬節哀。

(中時 )