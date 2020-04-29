台中市消防局今年1月22日組成「防疫專責分隊」，專責載送轄內疑似新冠肺炎個案，送往收治醫院篩檢治療，截至目前已累計載送329案。市長盧秀燕29日至消防局第七救災救護大隊除慰問第一線消防救護員，表示優先補齊防疫物資，消防救護人員等同醫護人員。

「各位同仁辛苦了，謝謝！」，盧秀燕90度深深鞠躬，表達對消防救護員最真摯的感謝；盧說，消防救護員除了受理一般救護案件，每天約有350件救災、救護、救難案件，今年1至4月防疫期間，還增加300多件疑似確診個案的送醫工作、任務更加繁重危險。消防救護員平日的勤務相較其他公務員更繁重。

盧秀燕表示，消防人員救災救護，執行「超人」任務，是守護城市的英雄，她代表市府團隊及全市281萬市民，感謝並肯定消防同仁的辛勞，並以他們為榮。為解決消防署配發防疫物資不足問題，並加強防護消防局救護同仁的安全，已要求衛生局將消防救護人員視同醫護人員，第一優先供應補足防疫物資發放。

盧秀燕視察「防疫專責分隊」出勤狀況，要求落實TOCC辨識（詢問並記錄旅遊史Travel history、職業別Occupation、接觸史Contact history及是否群聚Cluster等資訊）、完整穿著出勤防護裝備、確實執行救護車清潔消毒作業等。

(中時 )