香港電影《金都》5月8日將在台上映，導演黃綺琳誠意十足找來演員原班人馬為預告錄製「台語版」，黃綺琳不僅穿上自己創辦的「坎坷影展」T恤現身預告，並以國語在開頭處親切問候台灣觀眾，更在預告最後再度現身，大開「雙聲道」以台語呼籲台灣觀眾，一定要進戲院觀賞這部難得一見的婚姻愛情佳片。

演員們為了幫預告配音，都各自苦練2天台語，前後大概花費5天時間完成所有配音工作。黃綺琳也找來台灣朋友幫忙翻譯，並作錄音教導，甚至上網閱讀該如何拼音，顯見準備工作非常用心。她更感謝飾演朱栢康母親的鮑起靜，以及飾演婚紗店老闆娘的許素瑩，這兩位香港演藝圈大前輩都樂意跟劇組一起配音，大家各自在家練習、用電話錄音，並大呼台語發音實在太難，常常讓眾人說台語說到一半都笑翻了！

至於哪位演員學習台語最有慧根？黃綺琳大讚鄧麗欣一定講得最好。由於鄧麗欣的現任男友，是來自台灣的「王子」邱勝翊，也讓黃綺琳加碼爆料鄧麗欣「有王子做私人教練！」她更透露王子事先就看過這支預告，除了當鄧麗欣的台語教練之外，也稱讚朱栢康的台語講得不錯。擔任朱栢康「台語教練」的演員好友韋羅莎，母親也是台灣人，這讓黃綺琳直呼：「私人教練真的很重要！」此外，去年應金馬獎邀請而訪台的黃綺琳，也再度跟台灣觀眾喊話：「很榮幸《金都》去年在金馬影展放映，跟台灣觀眾交流得很開心。希望這次可以接觸更多台灣觀眾。這陣子大家的心情都比較壓抑，正好看電影輕鬆一下吧！」欲知本片最新消息，請上采昌亞洲電影世界臉書粉絲團查詢。

(中時 )