法務部廉政署南調組檢察官范家振與高雄地檢署主任檢察官蘇聰榮共同偵破前空軍第六混合聯隊基地勤務大隊設施中隊補給士勾結熟識廠商，以假造AB單虛報帳目之手法，不法獲利37萬餘元，經多次詢問後坦承犯罪，並將不法獲利全數繳回；檢方29日依涉犯貪污治罪等條例將周姓補給士及楊姓廠商起訴，並對周姓補給士提出偽造公文書等公訴罪。

周姓補給士於2016年至2018年間擔任第六基勤大隊設施中隊上士補給士，因業務需辦理大賣場採購、小額採購等，而與供應商逐漸熟識，並結識該商行的楊姓員工，不料周竟趁職務之便，利用軍中採購退貨A單，和換貨且不重新開立發票的B單，藉著價差另計入各部隊結餘款的規定詐財。

周楊兩人利用「通用大賣場」等5件採購案及14件小額採購案等採購機會，以低價通用商品取代高價通用商品出貨，楊姓廠商再配合填寫不實AB單或開立不實統一發票，以此手法虛增第六基勤大隊設施中隊在帳目上的結餘款達47萬1470元，供周姓、楊姓被告2人換購私人所需商品。

高雄地檢署和派駐法務部廉政署南部地區調查組108年12月10日、25日執行2波搜索、並聲請羈押周姓補給士獲准，再偵訊多次後，被告周姓補給士等4人均坦承犯行，且全數繳回不法所得37萬餘元。偵查終結後，檢察官認定被告周姓補給士與楊姓廠商均涉嫌貪污治罪和商業會計法，而周姓補給士另涉犯刑法第217條偽造印文署押和偽造公文書等罪嫌，均提起公訴。

高雄,空軍

(中時 )