行政院農委會將漁保會員納入紓困範圍，符合資格的漁民可至所屬漁會申請3萬元紓困金，通苑區漁會申請狀況踴躍。（巫靜婷攝）

為加速漁民申請作業，通苑區漁會派人員協助漁民正確填寫資料。（巫靜婷攝）

因應新冠肺炎疫情，行政院農委會將漁保會員納入紓困範圍，即日起至5月31日，各級漁會受理漁民生活補貼申請，每人每月1萬元，1次發3個月，苗栗縣南龍區及通苑區漁會符合資格者約有3200名，通苑區漁會總幹事楊資暖表示，目前已有300多名漁民申請，正值淡季，這筆錢多少可補貼漁民生計。

受疫情影響，不僅各漁港觀光人潮銳減，餐廳也因生意不佳減少叫貨，導致漁獲滯銷魚價下跌，漁民生計受到影響，通苑區漁會指出，正值捕魚淡季，此時漁民多捕獲皇帝魚、花枝、鯛魚等海產，漁獲量不如秋冬旺季，價格也因餐廳需求量減少，幾乎與去年持平，現在大多是家庭主婦來買魚居多。

楊資暖表示，旺季時漁民幾乎每天清晨6點就在漁港販售新鮮漁獲，但淡季漁獲量不穩定，加上疫情關係現場買魚的人變少，年輕人多半自行利用網路或群組幫忙銷售，而這筆紓困金剛好能補貼一些收入，通苑區設有2處申請點，除了漁會本部，通霄辦事處也能申請。

農委會指出，針對無一定雇主或自營作業者之漁會甲類會員，符合今年3月31日前在漁會投保勞保，且目前仍在保，投保薪資2萬4000元以下、2018年所得未達課稅標準40萬8000元者，經漁會檢覈實際從事漁業勞動事實之漁民，即可申請補助。通苑區漁會約有1200人符合資格。

漁民紓困方案公布，各地漁會馬上被擠爆，疫情期間，通苑區漁會不敢大意，除了在漁會入口處加派人員量額溫、噴酒精，也將資料填寫區移至走廊通風處，為了加速辦理速度，桌上還附有範本協助漁民正確填寫資料，楊資暖呼籲符合資格者把握時間踴躍申請。

縣府農業處漁業科指出，農委會另有海洋漁業、養殖紓困措施，給予新舊貸戶營運資金挹注與貸款利息免息1年補貼，還有自願性休漁獎勵，希望減緩疫情對漁業的衝擊。

(中時 )