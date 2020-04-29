雲林縣政府為解決虎尾地區水患問題，向中央爭取4億餘元治水經費。（（張朝欣攝）

雲林縣虎尾鎮因新、舊虎尾溪經過南、北側，水患頻傳，雲林縣政府因此向中央爭取「前瞻基礎建設計畫」虎尾治理工程與應急工程經費共4億1000餘萬元，29日雲林縣長張麗善前往會勘相關工程，希望藉由整體治水打造更完善的虎尾生活圈。

虎尾鎮位於雲林縣中心點，除了新、舊虎尾溪，還有嘉南大圳濁水溪幹線貫穿，轄內的大排排水溝渠大多年久失修或破損，不僅嚴重影響灌溉與排水功能，也讓廉使、北溪、惠來、延平、新吉里等里民飽受淹水之苦。

雲林縣長張麗善29日前往廉使里主持「虎尾鎮治水工程說明會」，由縣水利處長許宏博進行簡報，縣府將在虎尾鎮進行5件治理工程，工程費共3億1896萬元，另有5件應急工程，費用為9215萬元，總計投入經費4億1111萬元。

張麗善表示，虎尾地區10件治水工程，不只是新、舊虎尾溪經過的支線，許多獨立的排水也在此次治理規畫中，其中部分工程需取得土地，希望第1線的虎尾公所、代表會及里長們能夠加以協助，倘若土地無法取得或規畫案未完成，經費可能被其他縣市排擠。

虎尾鎮長丁學忠指出，虎尾淹水問題存在已久，每當雨季來臨，公所都需預先準備抽水機，但遇上急降雨低窪地區仍會淹水，可見排水系統確實有問題，此次縣府爭取到4億多元治水經費，將易淹水區1次整治，完工後一定可以徹底改善虎尾淹水情況。

(中時 )