因為新光金控29日凌晨公告獨董的反對意見，再度引起各界關注新光金內部問題，當事人之一新光金副董李紀珠臉書上強調，對於獨董或新光金董事的意見，都虛心聆聽，從未與人爭論，但也「希望相關當事人自重，不要再編造及傳遞不實之訊息」。

對於李勝彥受訪時指出，李紀珠當初是受聘出任新光金總經理，契約是2016年8月到2020年6月，但李紀珠任職一年多即提前以完成階段性任務辭任，之後升任副董，並兼任多個職位，是頂撞體制、牴觸法令。

李紀珠強調，2018年3月就是因為不想總是在董事會中被針對，所以主動請辭所有新光金的職務，想離開新光金，但新光金多位董事慰留，才出任新光金副董；對於李勝彥質疑李紀珠同時是新光金、新光人壽、元富證的副董兼董事，兼職數超過法令規定，李紀珠亦表示，曾因獨董有意見，五度去函金管會詢問，金管會亦回函「得」兼任，沒有牴觸法令的問題。

李紀珠29日在臉書上寫道「我始終相信，認真全力的付出，社會自有公道。謝謝公司、董事們、股東及好友對紀珠肯定與支持，感謝公司在重大公告訊息中嚴正駁斥李獨董（指李勝彥）的不實指控，也感謝董事會中全體董事們（李獨董除外）一致表達對紀珠的支持，對於各方指正紀珠必將虛心聆聽，惟也希望相關當事人自重，不要再編造及傳遞不實之訊息。

新光金控是以壽險為主體的金融控股公司，負有強烈的企業社會責任，雖自任職以來，在公司全體董事及同仁共同努力下，新光金控、新光人壽及元富證券各項財務、業務指標皆有明顯改善，惟展望未來，公司面臨的挑戰仍劇，尤其疫情當前，各界受影響甚鉅，企需紀珠與全體同仁投注更大的心力，以提供更好的服務給我們保戶及客戶，並推動新光金控持續往正向發展。

這是紀珠目前最在意的事，至於其他的，就不再多談了。再次謝謝公司、董事、股東及朋友們的支持與關心，你們的鼓勵紀珠都收到了！」

(工商 )