韋禮安發片，徐佳瑩站台助陣。照片提供╱The Orchard

韋禮安29日舉辦新專輯《Sounds of My Life》直播記者會，他上周在《歌手－當打之年》節目中擔任徐佳瑩（拉拉）的幫唱嘉賓，今拉拉「禮尚往來」力挺助陣。得知韋禮安新專輯獻給外婆，並把外婆送他的紅圍巾放上專輯封面，拉拉貼心加送一條紅圍巾讓韋禮安使用，沒想到韋禮安竟笑問：「我以為妳要說妳拿著這條圍巾來，成為我的外婆！」拉拉傻眼：「我瞬間變你外婆？」氣他把現場感人氣氛給破壞了。

兩人皆參加選秀節目出道，同樣是台中人，也都是創作歌手，出道以來一直惺惺相惜。拉拉一拿到韋禮安專輯，就稱讚「概念很完整，真的很溫暖」。兩人會有音樂上的合作？拉拉說：「遲早的事吧！」被問是否會合作舞曲？韋禮安一口答應「OK啊」，他曾幫男團寫歌，突然開玩笑說自己可以跟拉拉組「女團」，全場大笑。而拉拉除了祝他發片順利，也要他保重身體，一直維持有如秀場主持人般的活力。

韋禮安今舉辦全新專輯《Sounds of My Life》記者會。照片提供╱The Orchard

韋禮安發片，徐佳瑩站台助陣。照片提供╱The Orchard

韋禮安睽違4年行新專輯《Sounds of My Life》，立刻登上博客來專輯預購的冠軍，他笑稱是飢餓行銷，也很開心創下佳績，雖然因新冠肺炎疫情關係，無法和歌迷近距離接觸，讓他覺得有些可惜，不過他正式宣布近20場的「韋禮安 禮上網來 直播巡迴音樂會」，明（30日）天起跑，每一場都會呈現不同的節目內容，主打歌〈不用告訴我〉的MV同步上架。

韋禮安今風光發片，不過，他和前東家福茂唱片之間的合約糾紛尚未落幕，27日開庭時，雙方委任律師對於合約和歌曲數量沒有共識，法官庭末諭知6月15日再開庭。福茂唱片今發表三大聲明指出：1、 福茂唱片提起訴訟的重點，不是要對方賠多少錢，是無法接受一個違約的人，攻擊出錢出力一手扶持他成長的公司。2、 福茂唱片很看重韋禮安，和他簽下90首歌的合約，也不限定他何時要完成錄音，每一次要使用他的創作都會再三的和他討論，甚至不遺餘力的對外推廣他的歌曲。3、 懇切的向韋禮安呼籲，一個年輕人想賺錢應該取之有道，尤其在音樂圈，是日久見人心的！

對於福茂唱片的聲明，韋禮安所屬耀聲音樂表示：「經過了4年努力，今天終於發片是喜事，其他和音樂無關的部分就不回應了。」

(中時 )