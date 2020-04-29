新冠肺炎疫情至今仍未平息，美國累計確診人數飆破100萬例，造成境內至少5.8萬人喪命，各州政府陸續祭出「禁足令」，這項規定引起眾多民眾不滿，先前北卡羅來納州（NorthCarolina）的人民就曾因此走上街頭抗議，不過近日領袖卻也不幸確診染疫，被強制待在家中隔離，無法參與抗爭集會。

根據《紐約郵報》報導，北卡州長庫珀（Roy Cooper）日前下令，禁足令將實施至5月8日，不過該項規定被認為違憲，一名女性惠洛克（Audrey Whitlock）從2個禮拜前，開始號召群眾參與「重開北卡（ReOpen NC）」抗爭行動，先後共舉行了3次集會，強烈要求州政府取消禁令。

另據《WFAE》報導指出，號召群眾抗爭的領袖惠洛克，近日接受新冠肺炎檢測後，結果卻呈現陽性反應，依規定必須進行居家隔離14天，惠洛克表示，「我遵照衛生部的指示，待在家中隔離，我還沒有參加過任何一場ReOpenNC抗爭行動」。

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(中時電子報)