選前鬧出「房事糾紛」，再加上主委任命權，國民黨花蓮縣黨部前後任主委鄒永宏及張峻對薄公堂，在立委傅崐居中協調下，選後官司撤告，雙方盡釋前嫌，傅崐萁今天表示，「我們希望國民黨同志能團結一心，共同為花蓮縣民打拼，共創更繁榮更進步的大花蓮」。

傅崐萁說，本於家和萬事興，在得知鄒、張兩位在地出身的前後任主委互吿，黨務工作無法正常運做，他主動出面，在今年2月11日邀代理主席林榮德，偕同中常委蔣根煌、江碩平、花蓮縣黨部新舊任主委鄒永宏、張峻，經黨務重要人士於台北福容飯店會商並簽訂三方和解協議書，以和諧方式處理三方爭執議題。

傅說，前主委鄒永宏即依約撤回民刑事訴訟計四件，中央黨部及縣黨部則因認知有所差距，部分官司並未撤告。後經花蓮地檢署及地院審理相關訴訟，雙方官司互有勝負，紛爭未見平息，他再次居中調解，考紀委員針對民事確認身分與刑事毀謗罪等案正式撤告，並不再上訴及再議。

國民黨花蓮縣黨部因立委初選作業，與黨中央鬧出內訌，原直選主委鄒永宏遭停權，黨中央指派議長張峻任主委，之後又因鄒將黨部辦公室部分租賃籌措黨務經費，以及積欠黨工薪資等疑義而有訴訟在案。

傅崐萁感謝雙方互相體諒彼此立場，並且期盼未來能盡一己之力，團結地方、中央，凝聚行政、立法及民意機關從政同志向心力，共為花蓮縣、國民黨發展的「共好、共善」齊心努力！

(中時 )