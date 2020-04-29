中信兄弟球星林智勝26日在與富邦悍將的比賽中，為了撲回本壘搶分與捕手衝撞，導致左手2手指開放性脫臼，讓球迷相當不捨與關心。今日林智勝雖然仍用紗布包著傷口，仍前往台南球場探班隊友，兄弟臉書粉專也向球迷報平安，表示醫師初步評估兩到三個月後能夠開始做練習。

林智勝受傷後緊急送往醫院進行復位手術，今天已平安出院，並在與統一獅之戰賽前特地前往球場探班，兄弟球團表示林智勝預計2周後拆線，接著進一步接受檢查與治療，目前手指能彎曲與輕微動作，最快2個月後恢復練習。

林智勝受傷後隊中信兄弟影響相當大，隊長一職暫時由周思齊代理，並於今日升上棄投從打的杜家明，這也是他首度以打者身分升上一軍。

林智勝出院後探班隊友，表示一定會盡快復原到最健康的狀況再次回到球場與大家見面。（中信兄弟提供）

兄弟球團轉述林智勝的說法，表示他想向球迷說他很強壯的，請不要擔心他！一定會盡快復原到最健康的狀況再次回到球場與大家見面。

林智勝生涯全壘打數累積284轟，綜觀中職歷史也僅次於張泰山的289轟，今年原本有機會超越此紀錄，並挑戰史無前例的300支全壘打，不過因為意外受傷，上半季報銷，想要挑戰還要等到傷癒復出。

(中時 )