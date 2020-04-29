婦聯會因未在法定期限內轉型為政黨，遭內政部廢止，婦聯會主委雷倩表示，已收到內政部廢止立案的公文，婦聯會堅決不服，將在3天之內向行政院及台北高等行政法院，分別提出訴願及聲請停止執行，以維本會正當權益。

依據2017年12月6日新修定的政黨法規定，政治團體須在去年12月7日前修正章程轉換成政黨，但婦聯會未在法定期限內完成轉換程序，內政部便在去年12月24日通知婦聯會，限期4個月內完備補正，屆時未辦理者，將依法廢止立案。

當時婦聯會不符內政部的限期處分，今年1月22日向行政院提起訴願，但行政院在3月5日表示不受理，於是婦聯會進一步向台北高等行政法院聲請停止執行，今天遭北高行裁定駁回，可抗告。

對此，婦聯會發新聞稿表示，內政部利用不作為延宕婦聯會生機，繼而以該函文為觀念通知並非行政處分，以及「婦聯會怠於決定」等與事實不符的陳述欺瞞法庭，玩弄法律濫用職權，實不可取。

婦聯會說，婦聯會日前向法院聲請停止執行，就代表婦聯會求生存絕不放棄任何機會的態度，今天北高行以「沒有涉及立案是否遭廢止」、「存續自由並未受侵害」等無急迫性的理由裁定駁回，婦聯會雖感遺憾但仍可意料。

婦聯會指出，然而北高行誤認為婦聯會另行申設公益基金會，即對本會結社自由、言論暨表達自由不產生難於回復的損害；但如今婦聯會申設公益基金會正受內政部、黨產會、衛福部的無理拖延，北高行未能審視政府機關公權力對人民團體自主決議橫加阻撓的事實，令人遺憾。

針對內政部27日依政黨法廢止婦聯會立案並下令清算婦聯會財產，婦聯會主委雷倩表示，已收到公文，婦聯會堅決不服，將在3天內，分別向行政院及台北高等行政法院，提起訴願及聲請停止執行，以維護婦聯會正當權益。

(中時 )