繼昨日大陸外交部發言人耿爽在例行記者會上與多位澳洲記者一番唇槍舌劍之後，今日再演續篇。一位澳洲記者質問稱：為何昨天記者會上有關2名加拿大公民被捕案的問題未出現在外交部公布的記者會文字記錄上？耿爽答稱：我說的話你未全部寫進報導中，因為那是你的報導；同樣地，你的問題我們未登錄進外交部網站文字檔中，因為那是外交部的網站。這一番話語說來溫文儒雅，但鋒利卻也不輸戰狼。

據《環球網》報導，在29日舉行的中國外交部例行記者會上，有澳大利亞媒體記者向發言人耿爽詢問稱，昨天在記者會上和發言人進行了長時間的溝通，但為何昨天記者會上有關加拿大公民康明凱案、邁克爾案的內容最後沒有出現在外交部網站刊登的「transcript」 （文字實錄）上？到底什麼樣的內容會上「transcript」，什麼樣的不會？

對此耿爽反問這位記者說：「昨天咱們確實進行了比較長時間的交流，我不知道交流之後你對咱們的交流情況做了多少報導？咱們交流了小20分鐘，你把我說的話都寫到你的報導裡了嗎？」

在該記者回答「沒有」之後，耿爽接著表示，「當然你有權這麼做，因為這是你寫的報導。同樣的道理，這是外交部的網站，記者會的情況怎麼反映我們有決定權。另外，你仔細看下外交部網站，我們從來沒說這是一個「transcript」。

耿爽昨天與澳洲記者一番長達20多分鐘的問答中，涉及許多包括新冠疫情、中澳關係等問題，雙方來來往往地提問、追問與回答，語氣雖溫和有禮，但氣氛卻相當緊繃。

首先問題起自路透記者提問有關澳洲指控中國大陸對於其調查新冠疫情的決定進行「經濟脅迫」，耿爽予以否認，指稱駐澳大使的說法只是擔憂這項調查可能影響兩國關係。

接著《澳大利亞人報》記者再提問：駐澳大使所指「澳方所作所為讓中國人民遺憾和失望」，具體指哪些中國人民？作為常住北京的澳大利亞人，我從未聽到過任何中國人如此批評澳大利亞，除了中國外交部和駐澳大使。

耿爽答道：「你沒有聽到過嗎？你想聽嗎？我建議你上上中國的網絡。很多人老批評中國的網絡不自由、不開放。你可以上網看看中國普通民眾對當前中澳關係以及最近澳大利亞方面一些言行的反應和評論。」

澳洲記者接著追問：我並不信任網上的評論，它們完全可能是誇大或者編造出來的。在現實生活中，你聽說過除了中國外交部或中國駐澳大使館之外的任何方面表達過對澳大利亞的不滿麼？

耿爽答說，你覺得網上的言論都不真實嗎？那是誰在那裡發表言論？是機器人嗎？如果你在現實世界中沒有聽到這樣的言論，證明你的接觸面還不夠廣。希望你真正地深入中國社會，瞭解中國普通民眾的所思、所想，並全面、客觀、真實、準確地報導中國。

其後雙方又再對兩國關係、對中國的了解與病毒起源調查問題，你來我往的反覆詰問，甚至還談及大陸派遣醫療隊前往北韓問題，成為近期大陸外交部最充滿刀光劍影的一場例記者會。

(中時電子報)