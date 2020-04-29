已有可愛女兒「小海豚」的林心如，日前被網路平台瞎編她在劉真過世後，收養劉真與辛龍的4歲女兒霓霓。辛龍29日透過經紀公司容易文創發表聲明駁斥，指出這都是不良人士借此騙取點閱率，請媒體給他一些空間，不要再無中生有了。林心如29日也首度對此超扯不實新聞作出回應。

林心如表示，她其實沒看過也不太清楚網傳的內容，是朋友輾轉告知才知此事，當下第一個反應是覺得很好笑，一看就是子虛烏有的假新聞，而且她跟辛龍、劉真其實不太熟，沒有交情也沒交集，不知傳言從何而來。這期間沒人來問過她，她也認為其實不用多做回應，以免回應後又有類似不實假新聞冒出來，不如不要理它。

據悉，辛龍連日來對於此不實傳聞相當介意，容易文創因此發出嚴厲聲明，請不良媒體不要為了賺取點閱率一而再打擊辛龍並刺激他，他為了心愛的妻子離世已經非常傷心，必須好好整理心情過正常生活，所以請給他一些空間，不要再無中生有了。

(中時 )