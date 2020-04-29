社口派出所改建工程因文資卡關，警察局、文化局舉行協調會與地方人士交換意見。（王文吉攝）

社口警察官吏派出所目前正立面門廊保有西洋柱式，上方以垂直線條裝飾的山牆遭後期搭建的鐵皮遮蔽。（王文吉攝）

建於日據昭和時期的社口警察官吏派出所，每面開窗位置擁有少見的窗台，裝飾小巧精美。（王文吉攝）

社口警察官吏派出所立面雨庇下方設計鋼柱支撐，柱頭及柱礎皆有裝飾的線腳及造型。（王文吉攝）

社口警察官吏派出所山牆以垂直線條裝飾，遭後期搭建的鐵皮遮蔽。（王文吉攝）

社口警察官吏派出所目前正立面門廊保有西洋柱式，上方以垂直線條裝飾的山牆遭後期搭建的鐵皮遮蔽。（王文吉攝）

台中市政府核定4350萬元原地改建社口派出所，預定今年1月動工，但文史團體發起搶救日據時期興建的官吏派出所，文化局依文資法列冊追蹤，興建工程因此停擺。相關單位29日舉行協調會與地方交換意見，豐原分局為不影響改建期程，將另行覓地，評估「異地重建」。

社口派出所分為前後2棟建築，後方的社口警察官吏派出所建於1903年，1935年墩仔腳大地震毀損後重建，屬和洋混合式建築；左右對稱開闊氣派，正立面門廊保有西洋柱式及垂直線條的山牆，可惜遭後期補強搭建的鐵皮遮蔽，開窗位置擁有少見的窗台，裝飾小巧精美。

社口警察官吏派出所目前為交通小隊使用。前方社口派出所為1982年興建的加強磚造建物，使用年限為35年，依規定於2017年可報請拆除，因所內員警增加，廳舍空間不敷使用，豐原分局提報市府原地改建，去年核定拆除新建經費4350萬元，建築師並完成設計圖。

市議員羅永珍表示，社口警察官吏派出所年久失修，內部木造樑柱蟲蛀嚴重，常有白蟻飛舞，員警辦公環境堪慮，只剩門面還算保存完整。重建經費已爭取2年，卻遲遲無法動工，希望警察局、文化局趕緊達成共識，除了尊重歷史脈絡，也希望盡速推動派出所改建。

豐原分局長黃永志指出，公有建築若要拆遷，依文資法應提報文資處進行50年價值評估，一旦列為古蹟或歷史建築，改建或修繕均須經文資委員會審議，不僅影響期程，廳舍使用空間與方式也會受限，已另尋社口國小對面機關用地，評估「異地興建」的可能性。

台中市文化局表示，尊重警察局改建期程壓力，對於「異地興建」也樂觀其成，若土地取得困難，退回原地興建，希望在文化資產保存前提下，全力協助警察局採「新舊並存共構」方式進行，儘量保存原有建築紋理。

(中時 )