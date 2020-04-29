近日世界各國對於北韓領導金正恩的生死都非常好奇，更有新聞媒體報導他已經病危甚至死亡，不過這些消息都被南韓官方給否認，而脫北者透露，在北韓的親戚、家人都不知道金正恩消失在公眾視野已經有2周之久，而且對此話題也小心翼翼甚至直接掛掉電話。

根據《路透社》報導，有2名脫北者透露，在北韓的親戚、家人都不知道金正恩消失在公眾視野已經有2周之久，而一提到這個話題便顯得相當敏感、緊張，甚至聽到金正恩的名字，就慌張的直接掛掉電話。

其中59歲的李順熙表示，曾在幾天前跟姊姊、姪女通過電話，她們並不瞭解任何關於金正恩的報導或是健康狀況，聽到消息的當下也顯得相當小心，因為在北韓，國家領導人的健康狀況是機密，任意討論、猜測都會有不好的下場。

而與脫北者合作的自由組織負責人（Sokeel Park）表示，北韓人清楚的知道若沒有讚美金氏家族，反而是私下討論其領導人的傳言，可能會招來懲罰，因此對於狀況了解有限，或是說其實也不想要了解真相。

曾有負責北韓事務的南韓官員表示，金正恩是為了躲避新冠肺炎，才會缺席4月15日前領導人也是其祖父金日成的冥誕，而前日本外務省主任分析官佐藤優在28日上節目時指出，他從幫助北韓洗錢的阿拉伯等國獲得消息，目前北韓領導人金正恩目前已經進入腦死狀態，不過這項消息並沒有獲得任何官方證實。

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(中時電子報)