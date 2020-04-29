如果你有買股票，那麼你或多或少對這位華爾街「愛因斯坦」有印象！紐約證交所中最上鏡的交易員圖克曼（Peter Tuchman），自從3月26日確診新冠肺炎後，經過長達一個多月的治療，近日他接受美國雅虎財經網的採訪，表示已經逐漸康復，雖然還有一些後遺症，但已經急著想要回去上班了。

圖克曼在紐約證交所擔任股票交易員長達30年，上月26日他對外宣布自己染上新冠肺炎，治療期間連續發燒十天，病毒攻擊他身上任何一個地方，他經常迷失方向，甚至出現腦膜炎症狀。

他表示，他很榮幸在他身邊有一群很棒的醫生，很榮幸能走過黑暗時刻，當凌晨三點，發燒快40度，覺得自己快死了的時候，醫師安慰他，「只要你還能呼吸，待在家裡，你會慢慢變好的！」

圖克曼表示，目前檢驗結果是體內已經沒有冠狀病毒，雖然還不是100％健康，但肯定正在康復。

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(中時電子報)