台北市錢櫃KTV大火造成人員傷亡，燒出公安問題，台中市政府29日持續出動聯合稽查大隊執行安檢，副市長陳子敬再帶隊突擊檢查一中商圈水利大樓3家補習班。其中1家警鈴有響但廣播系統未開，當場要求改善，複查後合格，市府將持續稽查，希望業者配合守護公安。

副市長陳子敬說，政府有保護市民的責任，水利大樓補習學生眾多，為保障學生安全，抽查補習班業者是否落實建築物公共安全、消防設備及管理等項目。

教育局表示，台中有2984家立案短期補習班，為守護學生安全，教育局、消防局及都市發展局常不定期公共安全聯合稽查，包括，消防安全設備與檢修申報情形，去年至今年3月共稽查1295家；每年辦理2場次公共安全講習，加強補習班業者對公共安全的認識與重視。

教育局指出，若發現違反補習班或公共安全相關規定，將依短期補習班設立及管理準則及補習及進修教育法規定，視情節輕重糾正、限期整頓改善或停止招生，複查仍不合格且情節重大者可撤銷立案。

(中時 )