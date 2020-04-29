「浯島城隍廟文物特藏館」將在5月1日開展，楊鎮浯縣長（右）期待繼續傳遞鄉親虔敬的馨香。（李金生攝）

楊鎮浯縣長檢視展品之一的城隍爺神轎。（李金生攝）

「浯島城隍廟文物特藏館」展出清光緒年間的「請火」香擔。（李金生攝）

「浯島城隍廟文物特藏館」展出舊時物件之一。（李金生攝）

「浯島城隍廟文物特藏館」展出舊時的木構物件之一。（李金生攝）

「浯島城隍廟文物特藏館」展出舊時的木構物件之一。（李金生攝）

楊鎮浯縣長擲筊求籤，祈求城隍爺庇佑金門度過疫情難關。（李金生攝）

楊鎮浯縣長（中）期待繼續傳遞鄉親虔敬祈福的馨香。右為金城鎮長李誠智，左為浯島城隍廟管委會主委楊耀芸。（李金生攝）

文化部列為國家重要民俗，金門最大規模的民俗慶典「農曆412迎城隍」，今年受到新冠肺炎疫情影響，動態大型活動全部停辦。縣文化局協助規畫的「浯島城隍廟文物特藏館」仍如期在5月1日開展。楊鎮浯縣長期待在「開展不開幕，防疫不防藝」下，為這項已有340年歷史的年度廟會活動，繼續傳遞鄉親虔敬祈福的馨香。

保留前清古制的「金門迎城隍」為當地唯一登錄為國家重要民俗的無形文化資產，坐落於后浦城（金城鎮）的浯島城隍廟在每年農曆4月12日遶境巡安，兩岸三地的神明共襄盛舉，穿梭大街小巷的陣頭綿延數公里，城廂四里萬人空巷，熱鬧景況多次吸引國際媒體跨海拍攝。

今年因受百年一遇的瘟疫影響，金城鎮公所和廟方決定停辦往年長達1個月的「金門迎城隍浯島文化觀光季」，四月十二日當天活動規模也大幅縮減，估計疫情衝擊觀光產業短收約3億元。

但由縣文化局協辦的「浯島城隍廟文物特藏館」仍將如期在5月1日開展，蒐羅展出的文物包括1993年重建城隍廟時留存的清代舊木構、匾額等物件，還有古色古香造型的香爐，以及清光緒元年（1875）由團練總局等集資購置，往後后浦城隍廟赴金門城古地城隍廟「請火」時使用的香擔在內。

館內也播放往年迎城隍的活動紀錄片，並委外設置擲筊求籤的互動區，讓靜態的古文物展出場域，也提供一種人神交流，饒富民俗古韻的情趣。

(中時 )