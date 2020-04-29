國民黨主席江啟臣率祕書長李乾龍、立委吳斯懷等人赴中華戰略學會，在王文燮靈前致哀。（讀者提供）

前國防部副部長王文燮上將於今年3月29日不幸車禍身亡，享壽89歲。王文燮家屬訂於4月30日上午9時，在台北市文山區靈糧山莊舉行追思感恩禮拜及覆旗榮典，軍方循上將之禮送別，靈骨安厝於五指山國軍忠靈殿。

王文燮於民國38年隨政府來台，17歲在澎湖從軍。民國41年考取陸軍官校25期騎兵科，民國49年在金門擔任連長，曾逢中共發動之「六一七」、「六一九」兩次炮戰。隨後更榮陞歷練師長，軍長，澎防部司令官，八軍團司令等重要軍職。

民國81年9月調國防部督察部主任，晉升陸軍二級上將。82年調聯勤總司令，85年奉調國防部副部長，直至88年屆齡退役，軍旅生涯50載，對建軍規畫，厚植戰力，績效卓著，勳績彪炳，榮獲一等雲麾勳章等50餘座。

軍職退休後，於民國89年獲中國國民黨聘任黃復興黨部主任委員。任內一切以恢弘中國國民黨之光榮歷史為職志。深入基層，團結黨員凝聚向心。民國97年馬英九總統高票當選。民國99年鑒於任務達成，主動辭卸主委一職。馬英九主席為獎勉先生任黨職十年的傑出貢獻，頒贈國民黨最高榮譽之實踐一等獎章，並聘為中央評議委員會主席團主席，以示榮崇。

民國100年經中華戰略學會全體會員公推擔任理事長一職。任內多次辦理戰略層級重大學術及紀念活動。同時基於歷史使命，費時十一載，於民國104年發表100萬字之「中國抗日戰爭真象」增修版上下冊乙書，導正社會視聽，為一文武兼備之佐國良將。

王文燮長一生，戎馬倥傯，忠愛中華民國，晚年更不辭辛勞，致力於兩岸和平發展。在主持「台灣光復74週年暨金門古寧頭大捷」大會時說，「今天面對兩岸嚴峻不安的情勢，要想追求安定，必須避免戰爭。只有兩岸中國人民放下成見，體認『戰火無情，和平無價』的真諦，才能促進兩岸的和平發展，完成復興中華的大業」。

日前承蒙馬英九總統、連戰主席、吳伯雄主席、吳敦義主席、江啟臣主席及黨、政、軍各屆長官賢達，慰問關懷，家屬敬申謝忱，並祝安康。

(中時 )