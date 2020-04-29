最近從韓國紅到台灣的「400次咖啡」，成了不少民眾疫情期間在家消磨時光的選擇，只不過看到民眾跟風做400次咖啡，實在讓營養師有點擔心，因為雖然400次咖啡好看又好喝，是時下最夯飲品，但可別小看一杯400次咖啡所含的熱量，營養師孫語霙提醒，「健康上比較需要擔心的是砂糖和咖啡因的部分，」一天一杯400次咖啡恐怕就是極限。

糖：400次咖啡一杯要使用約15克糖，含糖量驚人。世界衛生組織建議，每天糖攝取量最好控制在總熱量的5％以內，因此以一天攝取量2000大卡的成年人為例，每天攝取的精製糖以25公克為限，但光是一杯400次咖啡就已經含有15克糖，一天下來很容易就會超標。

咖啡因：若是15公克的咖啡粉，咖啡因含量約是平常咖啡的4倍左右，一杯400次咖啡的咖啡因含量相當於4杯黑咖啡，所以咖啡因含量非常高，因此像是孕婦或是有胃食道逆流、偏頭痛、心律不整，睡眠障礙的民眾，儘量不要喝400次咖啡，或是淺嚐即可。另外咖啡因建議量，一天最好不要超過300毫克，但一杯400次咖啡可能就已經超標。

好食課營養師林世航則認為，若是偶爾喝一杯，其實不需要太過擔心，且400次咖啡基底是一大杯牛奶，相較於其他含糖飲料來說，或許算是比較好的選擇。

若是擔心糖份超標，有網友分享可將糖的比例減半，依舊可以打出漂亮的咖啡泡沫，或是使用代糖，孫語霙則利用熱牛奶取代糖和水，成功做出無糖版400次咖啡。若想再將熱量降低，可以將下層的牛奶改成低脂或是無糖杏仁奶、豆漿等。

400次咖啡原名其實是「焦糖奶蓋咖啡」，發源自澳門的「漢記手打咖啡」，最早是由南韓綜藝節目走訪漢記手打咖啡後，因而聲名大噪，吸引不少民眾在家嘗試。根據網路上的做法，只要將即溶咖啡粉、糖和水，以1：1：1 的黃金比例混合，並利用打蛋器、攪拌機等道具打發，再將濃稠的咖啡泡沫放在冰牛奶上，400次咖啡就大功告成。

有不少民眾都好奇，為什麼光靠這些簡單的原料就能打發？林世航解釋，其實咖啡本身就具有起泡性，因為裡面有蛋白質、多酚、多醣等成分，都能幫助起泡。

而粉絲專頁「韋恩的食農生活」中也解密了400次咖啡的原理，關鍵在於咖啡濃度和咖啡成分，「自然界中本來就有很多泡沫出現，只是要它細緻又穩定，就需要界面活性劑的協助，」由於咖啡裡含有許多具有界面活性功能的成分，像是蛋白質、多酚、多醣、咖啡因等，都是可以幫助起泡的成分，再加上400次咖啡使用了即溶咖啡，和一般咖啡最大差異就在濃度，400次咖啡的咖啡濃度約是一般咖啡的30倍，所以咖啡中幫助起泡的界面活性劑成分也相對較高，因此比較能發揮明顯效果，打出細緻綿密的咖啡泡沫。

除了咖啡本身幫助起泡外，糖也擔任重要角色，韋恩提醒，加糖對起泡有很多好處，因為糖本身就有界面活性的效果，也能提高黏度和濃稠度，能幫助穩定泡沫。

雖然原理很簡單，但還是有不少民眾失敗，不外乎是因為3大原因：

1.不是用純即溶咖啡粉。不能用3合一或2合一咖啡粉，林世航指出，三合一咖啡中，還有奶精等其他成份，會影響起泡性。

2.咖啡粉沒有完全溶解。建議可使用溫熱水，有助溶解，但要注意不要太過稀釋

3.沒有加糖。若想打出豐富綿密的咖啡泡沫，有加糖效果更好，否則可能較容易迅速消泡，無法呈現好看的視覺效果。

「只要材料選對，按照網路上的黃金比例調製，就很容易成功，」林世航指出。

除了400次咖啡外，400次抹茶、400次可可等類似飲品也推陳出新，不過其實抹茶和可可粉不像咖啡粉含有許多可以幫助起泡的成份，因此概念上不太一樣，所以若是想單純用抹茶粉、糖和水打出泡沫來是不可能的，必須要利用蛋白或是鮮奶油才能順利做出抹茶奶蓋的感覺。孫語霙表示，建議大家可用蛋白來幫助起泡，因為鮮奶油熱量太高且有反式脂肪問題，若是用鮮奶油、糖製作出400次抹茶，一杯恐怕就有5百多大卡，可能不小心喝進過多熱量。

（圖片來源：Misty Liu提供）

400次咖啡（健康版）

材料（一人份）：15克即溶咖啡粉、15毫升熱牛奶和一杯加入適量冰塊的牛奶，也可以視個人喜好酌量加糖，變成減糖版本

做法：

1.將15克即溶咖啡粉、15毫升熱牛奶，用湯匙或攪拌棒、打蛋器等攪拌，咖啡顏色會漸漸從深轉淺，呈現細緻綿密的咖啡奶泡。

2.接著再用湯匙舀至冰牛奶上，400次咖啡無糖版大功告成。

400次抹茶（蛋白版本）

材料：1顆蛋白、適量抹茶粉、砂糖（依個人喜好調整）和一杯加入適量冰塊的牛奶

做法：

1. 蛋白加入適量砂糖打發

2. 待蛋白打發後，將抹茶粉加入，並充分混和

3. 最後再用湯匙舀至冰牛奶上，400次抹茶大功告成。

(中時電子報)