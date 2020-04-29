台北市環保局29日告發營建混合物分類場「江浚公司」收受營建混合物後，未經分類處理即外運出場，違反廢棄物清理法規定，將依法處6千至300萬元罰鍰，並勒令停止收受營建混合物，且即移送土資場專案小組審查決定是否予以撤證或縮短許可時限。

環保局廢棄物處理管理科長李旻壕表示，江浚公司所屬營建混合物資源分類處理場，是經過北市土資場專案小組審查通過的分類場，並取得環保局核發營建混合物再利用許可，可收受工程產出營建混合物進行再利用的營建混合物分類場，但因收受混合物後，未分類處理遭環保單位查獲。

環保局指出，江浚公司收受混合物後，並未分類處理直接外運，遭環保單位查獲隨車攜帶聯單所載不實，除車輛駕駛遭告發處分外，江浚公司未依法完成事業廢棄物再利用，所以違反廢棄物清理法告發，並要求江浚公司即日起停止收受營建混合物進場處理。

環保局呼籲，廢棄物再利用業者應將受託再利用的廢棄物分類後，運至合法處置場所，不得任意囤積或以非法方式處理，受託處理前也應評估妥善處理能力才能收受，違法載運甚至棄置營建土石方及廢棄物均屬惡意違規行為，一經查獲將予最嚴厲處分。

(中時 )