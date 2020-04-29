三大投資方案再傳好消息，投資台灣事務所29日召開審查會議，台商回台方案通過2家，根留台灣3家，總計5家投資112億元擴廠，累計三大投資方案達9,810億元，力拚520之前破兆。

事務所說，這次審核通過尚芳國際、紅隼科技2家台商回台，及巧新科技工業、福和生鮮、台星科3家根留企業。總計「投資台灣三大方案」已帶動459家企業投資，金額達9,810億元，預估創造8.81萬個本國就業機會。

(工商 )