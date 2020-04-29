三大投資方案9,810億元 520前拚兆元 19:002020/04/29 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三大投資方案再傳好消息，投資台灣事務所29日召開審查會議，台商回台方案通過2家，根留台灣3家，總計5家投資112億元擴廠，累計三大投資方案達9,810億元，力拚520之前破兆。 事務所說，這次審核通過尚芳國際、紅隼科技2家台商回台，及巧新科技工業、福和生鮮、台星科3家根留企業。總計「投資台灣三大方案」已帶動459家企業投資，金額達9,810億元，預估創造8.81萬個本國就業機會。 (工商 ) #台星科 #三大投資 #台商回台 #總計 #方案 也許您會感興趣 推薦閱讀 台北老爺推出 日租辦公方案 04:092020/04/26 產業．科技 兆豐銀 秀五大刷卡繳稅優惠方案 04:102020/04/27 投資理財 漁民紓困補貼方案上路 首日申辦擠爆漁會 16:192020/04/27 生活 錢櫃無消防替代方案釀災 南投縣要求1周完成稽查 17:522020/04/27 社會 國表藝推2.0特別方案 投入1.27億元經費 19:592020/04/27 生活 沈柏延掌中華軟協 3方案助會員廠商 04:102020/04/28 產業．科技 瑞興銀50萬週轉金 隔日即可撥貸 04:102020/04/28 財經焦點 兆勤科技聯手McAfee 為中小企業打造零死角資安方案 12:012020/04/28 財經 台74線成功交流道壅塞 張家銨為民請命提方案 17:142020/04/28 生活 台中國家歌劇院推出特別方案 陪藝術夥伴突破逆境 18:092020/04/28 生活 財經熱門新聞 傳寶成慘遭斷崖式砍單 「鐵血公主」祭7招求生 - 財經 老美追殺沒用！高通跌落神壇 華為海思CPU出貨量逆勢奪龍頭 - 財經 華爾街空頭：經濟大蕭條來臨 美股驚洩35％崩跌空間 - 財經 台灣人想像不到 美國郵局快倒了 - 財經 驚爆台積電大客戶劈腿？竟是死敵曝大招 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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